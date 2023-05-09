Знесення 3 будинків у центрі Харкова: у Терехова проводять повторну експертизу

По трьох житлових будинках у центрі Харкова, які були зруйновані ракетними ударами РФ, наразі проводиться повторна експертиза. Вона триватиме близько 40 днів.

Про це на пресконференції сказав мер Харкова Ігор Терехов.

«Було рішення, яке затвердила ХОВА щодо неможливості відновлення цих будинків. Зараз я звернувся, щоб пройшла інструментальна експертиза», – зазначив Терехов.

Мер розповів, що після проведення експертизи опублікують її результати.

«Візуально якийсь будинок більш постраждав, якийсь менш. Все залежатиме від того, що дасть нам інструментальна експертиза. Є такі руйнації, які несумісні з подальшою експлуатацією. Це стосується всіх будинків, які отримали значні руйнації. І на Північній Салтівці, і в інших районах», – додав Терехов.

Нагадаємо, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила список аварійно небезпечних будівель у Харкові, які демонтують. У списку – три житлові будинки в центрі Харкова, що неподалік будівлі ХОВА. Люди були обурені рішенням регіональної комісії щодо знесення п’ятиповерхівки на вулиці Свободи, 11/13. Адже висновки незалежної експертизи свідчать про те, що дім можна відновити.