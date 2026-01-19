Live

Ранкова атака на Харків: скільки будівель пошкоджено через обстріл (фото)

Суспільство 14:33   19.01.2026
Вікторія Яковенко
Ранкова атака на Харків: скільки будівель пошкоджено через обстріл (фото) Фото: Харківська міськрада

Щонайменше три будівлі постраждали в Слобідському районі Харкова внаслідок ранкової атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

«Фахівці КП «Харківжитлобуд» усувають наслідки вибухів. Вони оперативно закривають контури вибитих вікон», – зазначили у мерії.

удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, з близько 10:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі ракетні удари зафіксували в Слобідському районі. Інформації про постраждалих не було. Мер Ігор Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу є значні руйнування інфраструктури. Також у Новобаварському районі зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.

Також вибух чули й близько 12:30. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ударного дрона в Салтівському районі. Він зазначив, що внаслідок «прильоту» пошкоджені вікна будинків та автомобілі. Інформації про постраждалих не було.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі (доповнюється)
Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі (доповнюється)
19.01.2026, 15:54
У Харкові знову чули вибух: тепер вдарив БпЛА
У Харкові знову чули вибух: тепер вдарив БпЛА
19.01.2026, 12:47
Новини Харкова – головне 19 січня: місто атакували ракети, БпЛА та КАБи
Новини Харкова – головне 19 січня: місто атакували ракети, БпЛА та КАБи
19.01.2026, 15:57
Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці
Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці
19.01.2026, 10:58
Удари по світлу й теплу в розпал зими: Терехов про обстріли Харкова за тиждень
Удари по світлу й теплу в розпал зими: Терехов про обстріли Харкова за тиждень
19.01.2026, 12:56
Вбивство на Харківщині: жінка кинулася з ножем на знайомого – поліція
Вбивство на Харківщині: жінка кинулася з ножем на знайомого – поліція
19.01.2026, 13:29

Новини за темою:

13.01.2026
«Молний» стане менше? СОУ вдарили по підприємству в Таганрозі – Генштаб
10.01.2026
Удари по Харкову та Лозовій, готуються до хуртовини – підсумки 10 січня
02.01.2026
Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео
27.12.2025
Новини Харкова – головне за 27 грудня: “приліт” КАБу на околиці міста
20.12.2025
Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ранкова атака на Харків: скільки будівель пошкоджено через обстріл (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 14:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше три будівлі постраждали в Слобідському районі Харкова внаслідок ранкової атаки.".