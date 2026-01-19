Ранкова атака на Харків: скільки будівель пошкоджено через обстріл (фото)
Щонайменше три будівлі постраждали в Слобідському районі Харкова внаслідок ранкової атаки.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
«Фахівці КП «Харківжитлобуд» усувають наслідки вибухів. Вони оперативно закривають контури вибитих вікон», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, з близько 10:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі ракетні удари зафіксували в Слобідському районі. Інформації про постраждалих не було. Мер Ігор Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу є значні руйнування інфраструктури. Також у Новобаварському районі зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.
Також вибух чули й близько 12:30. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ударного дрона в Салтівському районі. Він зазначив, що внаслідок «прильоту» пошкоджені вікна будинків та автомобілі. Інформації про постраждалих не було.
