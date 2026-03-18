Є постраждалі й загиблий: ворог знову вдарив по Харкову (доповнюється)
Удар по Харкову зафіксували близько 11:00.
Доповнено об 11:36. “Також у Холодногірсьому районі постраждав 23-річний чоловік. Із травмами його госпіталізують до лікарні”, – повідомив Синєгубов.
Доповнено об 11:33. Кількість постраждалих побільшало до двох, написав мер. Тим часом, начальник ХОВА розповів подробиці про постраждалих.
“Загиблому чоловікові – 54 роки. Вибухові поранення отримав 45-річний чоловік, його вже госпіталізують. Медики надають необхідну допомогу”, – уточнив Синегубов.
Доповнено об 11:20. Удар прийшовся по околиці міста, повідомив Терехов.
“Крім одного загиблого, є ще один постраждалий. У прилеглих до місця прильоту приватних будинках – вибиті шибки”, – додав мер.
Доповнено об 11:15. Начальник ХОВ Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, БпЛА впав у приватному секторі. Незабаром міський голова повідомив, що є дані про одного загиблого.
11:04. Мер Ігор Терехов уточнив: російський безпілотник атакував Холодногірський район. Незабаром стало відомо, що є попередня інформація про постраждалих.
Зазначимо, тривога в Харкові лунала з 10:51. Незабаром Повітряні сили ЗСУ попередили, що з північного напрямку на Харків летять дрони. Інформація доповнюватиметься.
Нагадаємо, вночі 18 березня росіяни вже били по Харкову. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, під атакою опинився Шевченківський район. Там зайнялася складська будівля. Мер також уточнив, що постраждалих через удар немає.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Є постраждалі й загиблий: ворог знову вдарив по Харкову (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 11:36;