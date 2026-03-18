Є постраждалі й загиблий: ворог знову вдарив по Харкову (доповнюється)

Удар по Харкову зафіксували близько 11:00.

Доповнено об 11:36. “Також у Холодногірсьому районі постраждав 23-річний чоловік. Із травмами його госпіталізують до лікарні”, – повідомив Синєгубов.

Доповнено об 11:33. Кількість постраждалих побільшало до двох, написав мер. Тим часом, начальник ХОВА розповів подробиці про постраждалих.

“Загиблому чоловікові – 54 роки. Вибухові поранення отримав 45-річний чоловік, його вже госпіталізують. Медики надають необхідну допомогу”, – уточнив Синегубов.

Доповнено об 11:20. Удар прийшовся по околиці міста, повідомив Терехов.

“Крім одного загиблого, є ще один постраждалий. У прилеглих до місця прильоту приватних будинках – вибиті шибки”, – додав мер.

Доповнено об 11:15. Начальник ХОВ Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, БпЛА впав у приватному секторі. Незабаром міський голова повідомив, що є дані про одного загиблого.

11:04. Мер Ігор Терехов уточнив: російський безпілотник атакував Холодногірський район. Незабаром стало відомо, що є попередня інформація про постраждалих.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала з 10:51. Незабаром Повітряні сили ЗСУ попередили, що з північного напрямку на Харків летять дрони. Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, вночі 18 березня росіяни вже били по Харкову. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, під атакою опинився Шевченківський район. Там зайнялася складська будівля. Мер також уточнив, що постраждалих через удар немає.