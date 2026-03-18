Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову (дополняется)

Удар по Харькову зафиксировали около 11:00.

Дополнено в 11:36. «Также в Холодногорском районе пострадал 23-летний мужчина. С травмами его госпитализируют в больницу», – сообщил Синегубов.

Дополнено в 11:33. Количество пострадавших увеличилось до двух, написал мэр. Тем временем начальник ХОВА рассказал подробности о пострадавших.

«Погибшему мужчине – 54 года. Взрывные ранения получил 45-летний мужчина, его уже госпитализируют. Медики оказывают необходимую помощь», – уточнил Синегубов.

Дополнено в 11:20. Удар пришелся по окраине города, проинформировал Терехов.

«Помимо одного погибшего есть еще один пострадавший. В прилегающих к месту прилета частных домах – выбиты стекла», – добавил мэр.

Дополнено в 11:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что по предварительной информации, БпЛА упал в частном секторе. Вскоре городской голова сообщил, что есть данные об одном погибшем.

11:06. Мэр Игорь Терехов уточнил: российский беспилотник атаковал Холодногорский район. Вскоре стало известно, что есть предварительная информация о пострадавших.

Отметим, тревога в Харькове звучала с 10:51. Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили, что с северного направления на Харьков летят дроны. Информация будет дополняться.

Напомним, ночью 18 марта россияне уже били по Харькову. По информации городского головы Игоря Терехова, под атакой оказался Шевченковский район. Там загорелось складское здание.Мэр также уточнил, что пострадавших из-за удара нет.