Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» по Харькову 18 марта в 00:07.

По его информации, под атакой оказался Шевченковский район. Там загорелось складское здание. Городской голова также уточнил, что пострадавших из-за удара нет.

Отметим, тревога в Харькове этой ночью звучала дважды – вначале ее дали в 02:36. Вскоре в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на регион полетели КАБы.

Отбой дали ровно через через час – в 03:36. Однако тихо было недолго – уже в 04:06 тревогу возобновили. Возникла угроза применения баллистики с юга. Через 20 минут, в 04:21, прозвучал отбой.