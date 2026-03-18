Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі
Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» по Харкову 18 березня о 00:07.
За його інформацією, під атакою опинився Шевченківський район. Там спалахнула складська будівля. Міський голова також уточнив, що постраждалих через удар немає.
Зазначимо, тривога в Харкові цієї ночі лунала двічі – спочатку її дали о 02:36. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на регіон полетіли КАБи.
Відбій дали рівно за годину – о 03:36. Однак тихо було недовго – вже о 04:06 тривогу відновили. Виникла загроза застосування балістики з півдня. За 20 хвилин, о 04:21, пролунав відбій.
Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 07:15;