Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі

Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» по Харкову 18 березня о 00:07.

За його інформацією, під атакою опинився Шевченківський район. Там спалахнула складська будівля. Міський голова також уточнив, що постраждалих через удар немає.

Зазначимо, тривога в Харкові цієї ночі лунала двічі – спочатку її дали о 02:36. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на регіон полетіли КАБи.

Відбій дали рівно за годину – о 03:36. Однак тихо було недовго – вже о 04:06 тривогу відновили. Виникла загроза застосування балістики з півдня. За 20 хвилин, о 04:21, пролунав відбій.