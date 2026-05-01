Генштаб: 12 штурмів було на Харківщині за добу
Вранці 1 травня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися сім разів біля Лимана, Стариці, Вовчанська та Охрімівки.
На Куп’янському – СОУ відбили п’ять атак окупантів поблизу Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
Ударні дрони атакували Харків вранці – деталі (доповнено)
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 08:08;