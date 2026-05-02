Резервуар із газом спалахнув на АЗС у Харкові після удару БпЛА (відео)

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що в Салтівському районі Харкова вранці під ударом була АЗС.

“На території АЗС у Салтівському районі міста Харкова горів резервуар з газом та трава — без постраждалих”, – поінформували рятувальники.

Вони опублікували відео того, як гасили вибухонебезпечну ємність.

Також ДСНС поінформувала про наслідки удару по Основ’янському району міста. Там пошкоджені скління автосалону та легкові автівки. Постраждали троє людей.

Наліт російських безпілотників вранці був масованим і торкнувся кількох районів області.

“Зафіксовано влучання у Слобідському, Салтівському, Київському та Основ’янському районах міста, а також на території Савинської громади Ізюмського району, Богодухівської громади Богодухівського району, Шевченківської громади Куп’янського району, Дергачівської, Вільхівської та Циркунівської громад Харківського району. Сталося 8 осередків займання”, – відзначили рятувальники.

Горіла переважно суха трава на відкритих територіях та лісова підстилка.

Нагадаємо, з ночі Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів“. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Вранці удари були по Основ’янському та Слобідському районах. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток, постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки. Також були удари по Балаклії, місто частково знеструмлене.