Авіаудару завдано по АЗС у Богодухові — сталася пожежа, є постраждалі (фото)
По місту Богодухів завдали авіаудару росіяни 20 квітня. Влучання – у місцеву автозаправну станцію.
На місці “прильоту” виникла пожежа. Пошкоджені автомобілі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Постраждали троє цивільних чоловіків – 43, 45, 64 років. З пораненнями їх доправили до лікарні.
Поліцейські працюють на місці удару та документують наслідки російської агресії. Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) ККУ.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, масований наліт БпЛА “Шахед” пережила Харківщина у ніч проти 20 квітня. У Берестинському районі десяток безпілотників атакував елеватор у селі Берестовенька. У двох жінок – гостра реакція на стрес, відзначили в обласній прокуратурі. У Великому Бурлуку внаслідок удару двох БпЛА загорівся приватний будинок, поранені чоловік і дві літні жінки. Вибухало і в Харкові. Уночі мер Харкова Ігор Терехов інформував про влучання в Основ’янському районі та двох постраждалих.
Читайте також: Вибухи у Харкові: Основ’янський район атакували дрони, є постраждалі
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 18:40;