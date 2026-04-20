Масовану атаку БпЛА пережила вночі Харківщина
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що вночі 20 квітня росіяни випустили по регіону більше десяти БпЛА.
Напередодні ввечері армія РФ атакувала село Білий Колодязь на Чугуївщині. Там поранення дістав чоловік 53 років. А о 23:30 розпочався масований обстріл безпілотниками села Берестовенька Берестинського району.
“Встановлено, що застосовано близько 10 безпілотників. Пошкоджено приміщення агрофірми, приватні житлові будинки. Дві жінки віком 39 та 78 років зазнали гострої реакції на стрес”, – уточнили правоохоронці.
Вже о 00:30 окупанти атакували селище Великий Бурлук двома безпілотниками. Там пошкоджені приватні будинки, постраждали троє людей – 55-річний чоловік, а також жінки 80 та 88 років.
“За попередніми даними, по вказаних населених пунктах російська армія застосувала БпЛА типу “Герань-2”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: Двоє постраждалих: один із районів Харкова пережив серію ударів
Категорії: Події, Україна; Теги: атака РФ, безпілотники, БПЛА, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 09:36;