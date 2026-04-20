Массированную атаку БпЛА пережила ночью Харьковщина
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что ночью 20 апреля россияне выпустили по региону больше десяти БпЛА.
Накануне вечером армия РФ атаковала село Белый Колодязь на Чугуевсщине. Там ранения получил мужчина 53 лет. А в 23:30 начался массированный обстрел беспилотниками села Берестовенька Берестинского района.
«Установлено, что было применено около десяти беспилотников. Повреждены помещения агрофирмы, частные жилые дома. Две женщины в возрасте 39 и 78 лет подверглись острой реакции на стресс», – уточнили правоохранители.
Уже в 00:30 оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук двумя беспилотниками. Там повреждены частные дома, пострадали трое людей – 55-летний мужчина, а также женщины 80 и 88 лет.
«По предварительным данным, по указанным населенным пунктам российская армия применила БпЛА типа «Герань-2», – добавили в прокуратуре.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, беспилотники, БПЛА, харьковщина;
Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 09:36;