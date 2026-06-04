Як РФ збільшує дальність ударів FPV по Харкову: про тактики розповіли у НПУ

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія» повідомив, що для ударів FPV-дронами по обласному центру ворог використовує два способи.

«Перший – це встановлює додатковий ретранслятор на БпЛА «Молния-1». Таким чином ворог збільшує дальність застосування FPV-дронів. Тобто, БпЛА «Молния-1» є дроном-носієм, так званою «маткою», який несе два FPV-дрони, і коли вже долітає до зони ураження, FPV-дрони від’єднуються, а безпілотник використовується як ретранслятор, і ті FPV-дрони можуть вразити об’єкт значно глибше, аніж без ретранслятора», – пояснив Токар.

Крім цього, продовжує він, окупанти почали використовувати збільшення котушки, це дає можливість вражати об’єкти на відстані 30-40 км.

«А для Харкова, який має віддаленість до держкордону 26 км – це особливо небезпечно. Ворог, використовуючи FPV-дрони на оптоволокні, має можливість використовувати тактику так званих «ждунів». Підлітаючи FPV-дронами до місця майбутнього ураження, він їх саджає у певні місця і за допомогою камер спостерігає за дорогою, і як є якийсь об’єкт, який ворог для себе сприймає як об’єкт ураження, дрони злітають і уражають ці об’єкти. Це надзвичайно складно, адже економиться батарея, і такий дрон може очікувати до 10 годин в одному і тому самому місці, і таким чином наражає на небезпеку всіх учасників дорожнього руху», – підкреслив Токар.