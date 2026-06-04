Как РФ увеличивает дальность ударов FPV по Харькову: о тактиках рассказала НПУ

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія» сообщил, что для ударов FPV-дронами по областному центру враг использует два способа.

«Первый – это устанавливает дополнительный ретранслятор на БпЛА «Молния-1». Таким образом враг увеличивает дальность применения FPV-дронов. То есть, БпЛА «Молния-1» является дроном-носителем, так называемой «маткой», который несет два FPV-дрона, и когда уже долетает до зоны поражения, FPV-дроны отсоединяются, а беспилотник используется как ретранслятор, и те FPV-дроны могут поразить объект значительно глубже, чем без ретранслятора», – объяснил Токарь.

Кроме этого, продолжает он, оккупанты начали использовать увеличение катушки, это дает возможность поражать объекты на расстоянии 30-40 км.

«А для Харькова, имеющего отдаленность до госграницы 26 км – это особенно опасно. Враг, используя FPV-дроны на оптоволокне, имеет возможность использовать тактику так называемых «ждунов». Подлетая FPV-дронами к месту поражения, он их сажает в определенные места и с помощью камер следит за дорогой, и как есть некий объект, который враг себе воспринимает как объект поражения, дроны взлетают и поражают эти объекты. Это чрезвычайно сложно, ведь экономится батарея, и такой дрон может ожидать до 10 часов в одном и том же месте, и таким образом подвергает опасности всех участников дорожного движения», — подчеркнул Токарь.