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Трассу на Чугуев планируют закрыть антидроновыми сетками: подробности от ОВА

Оригинально 15:42   03.06.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Трассу на Чугуев планируют закрыть антидроновыми сетками: подробности от ОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов поделился, какие направления в Харьковской области планируют защитить антидроновыми сетками.

«По поводу закрытия антидроновыми сетками. Север, затем Старосалтовское направление, имею в виду окружную, и дальше до самого Чугуева. То есть это в планах закрыть полностью эту дорогу антидроновыми сетками. Потому что, опять же, мы работаем на опережение. Также направление Дергачей, так же другие направления. В приоритете у нас закрыть полностью север территории и дальше в сторону Чугуева», — сказал Синегубов во время брифинга, передает корреспондентка МГ «Объектив».

Он также подчеркнул, что накануне по авто, которое ехало по трассе Киев – Харьков – Должанский в Чугуевском районе, ударил не FPV-дрон.

«Или «Ланцет», или «Молния», – сказал начальник ХОВА.

Напомним, 2 июня россияне ударили БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе Киев – Харьков – Доожанский в Чугуевском районе, сообщала Нацполиция. В результате удара поврежден автомобиль Skoda Octavia. Двое мужчин, находившихся внутри автомобиля, получили акубаротравмы (контузию) и обломочные ранения средней степени тяжести.

Также Синегубов прокомментировал заявление областной Службы восстановления и развития инфраструктуры. Сообщалось, что по состоянию на конец апреля финансирование на устройство антидроновых сеток на государственных дорогах Харьковщины отсутствовало. Подрядчики работали на собственные оборотные средства.

«Не только служба восстановления выполняет эти работы. Вопрос финансирования наше местное население фактически беспокоить не должно. Это задача государства обеспечить выполнение работ, прежде всего, и наша задача. Как, кто будет рассчитываться с подрядными организациями, я думаю, что профильное министерство разберутся точно», — отметил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 15:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов поделился, какие направления в Харьковской области планируют защитить антидроновыми сетками.".