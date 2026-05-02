Наслідки прильотів по Харкову вдень показали Синєгубов і ДСНС (фото)

Кількість постраждалих від денних ударів російських БпЛА по Харкову зросла до шести, пише начальник ХОВА.

“Окупанти били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах міста. Пошкоджені чотири АЗС і багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюємо. Під час цієї атаки постраждали шестеро людей. 62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам“, — повідомив начальник ХОВА.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов звернувся до власників АЗС міста, зазначивши, що обладнання станцій варто укрити за бетонними блоками та захисними спорудами.

Зважаючи на все, російські терористи визначили для себе нові цілі – автозаправні станції обстрілюють другу добу поспіль.

Нагадаємо, з ночі Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів“. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Вранці удари були по Основ’янському та Слобідському районах. Атака продовжилася вдень. Її ціллю стали АЗС міста.