По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)

Троє людей можуть лишатися під завалами у місті Куп’янськ Харківської області після ранкового удару КАБами.

«З 4:30 до 5:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по місту. Відбулися влучання у житловий будинок. За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів. Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних осіб – дві жінки та один чоловік – можуть залишатися під завалами», – повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відео: ГУ НП у Харківській області

Нагадаємо, атака на Лозову розпочалася близько 3:00 5 серпня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вона тривала близько двох годин. Внаслідок обстрілів пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Другою жертвою стала 71-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес і померла від ускладнень, спричинених цим станом. 13 людей отримали поранення та гострий шок, серед них семеро співробітників об’єкта залізничної інфраструктури та двоє дітей. У ГУ ДСНС у Харківській області уточнили, що на місцях «прильотів» виникли пожежі. Мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку «справжнім терором мирних людей». У місті намагаються відновити водопостачання та повернути світло. Крім того, внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.