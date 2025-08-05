По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
Троє людей можуть лишатися під завалами у місті Куп’янськ Харківської області після ранкового удару КАБами.
«З 4:30 до 5:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по місту. Відбулися влучання у житловий будинок. За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів. Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних осіб – дві жінки та один чоловік – можуть залишатися під завалами», – повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Відео: ГУ НП у Харківській області
Нагадаємо, атака на Лозову розпочалася близько 3:00 5 серпня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вона тривала близько двох годин. Внаслідок обстрілів пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Другою жертвою стала 71-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес і померла від ускладнень, спричинених цим станом. 13 людей отримали поранення та гострий шок, серед них семеро співробітників об’єкта залізничної інфраструктури та двоє дітей. У ГУ ДСНС у Харківській області уточнили, що на місцях «прильотів» виникли пожежі. Мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку «справжнім терором мирних людей». У місті намагаються відновити водопостачання та повернути світло. Крім того, внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 17:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє людей можуть лишатися під завалами у місті Куп’янськ Харківської області після ранкового удару КАБами.".