Зросла кількість загиблих через атаку БпЛА на Лозову: жінка померла у лікарні

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону заявив, що кількість загиблих внаслідок нічних ударів по місту Лозова на Харківщині зросла.

«Наразі відомо, що одна людина загинула на місці. Одна жінка загинула у лікарні. Дев’ять людей отримали поранення, серед них є діти. Четверо людей залишаються у лікарні. Стан середньої тяжкості», – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що цієї ночі місто пережило наймасованішу атаку з моменту повномасштабного вторгнення.

«34 «шахеди» по критичній, відповідно транспортній, інфраструктурі. Нанесено удари по приміщенню вокзалу, по залізничному депо, по тяговій підстанції. Всі наші служби працюють на місці, щоб усунути аварійність, щоб відновити рух потягів, але перед цим потрібно поновити електроенергію, бо руйнування досить значні. Але перш за все потрібно пересвідчитись, що під завалами немає людей», – додав голова ХОВА.

Він продовжив, що рятувальна-пошукова операція завершиться за кілька годин, а щоб повністю усунути наслідки «прильотів» потрібно кілька діб.

«Бо руйнування досить значні, і по деяких локаціях ще наші працівники ДСНС ліквідовують пожежі», – розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, атака на Лозову розпочалася в ніч проти 5 серпня близько 03:00. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вона тривала близько двох годин. Внаслідок обстрілів пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. В облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили, що на місцях “прильотів” виникли пожежі. Тим часом мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку міста «справжнім терором мирних людей». У Лозовій намагаються відновити водопостачання та повернути світло. Крім того, внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.