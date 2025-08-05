Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку

Мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку міста “справжнім терором мирних людей”.

Вибухи у місті почали лунати 5 серпня близько 03:00. Зеленський зазначив, що це була найбільша атака за весь час повномасштабної війни.

“Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ“, – написав Зеленський.

Внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.

Скасовуються:

🚊 №6852 Дубово – Харків-Пасажирський

🚊 №6414 Харків-Пасажирський – Лозова

За зміненим маршрутом курсуватиме:

🚊№6651/6573 Орілька – Полтава-Південна (замість Лозова – Полтава-Південна)

🚊 №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський)

🚆 №6503 Бірки — Герсеванівський (замість Бірки — Лозова)

🚆 №6516 Герсеванівський — Харків-Пасажирський (замість Лозова — Харків-Пасажирський)

🚆 №6272 Синельникове — Самійлівка (замість Синельникове — Лозова)

🚆 №6277 Самійлівка — Дніпро (замість Лозова — Дніпро)

🚆 №6812 Слов’янськ — Лозова курсуватиме до ст. Близнюки (замість Лозової)

🚆 №6822 Лиманівка — Харків-Пасажирський (замість Лозова — Харків-Пасажирський)

🚆 №6825/6815 Харків-Пасажирський — Лиманівка (замість Харків-Пасажирський — Слов’янськ)

Скасовано:

🚆 №6414 Лозова — Харків-Пасажирський.

🚆 №6513 Харків-Пасажирський – Лиманівка (замість Харків-Пасажирський – Гаврилівка).

🚆 Поїзд №6524 Лиманівка — Харків-Пасажирський (замість Гаврилівка — Харків-Пасажирський).