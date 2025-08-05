Live
  • Вт 05.08.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.35

Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку

Події 08:42   05.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку

Мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку міста “справжнім терором мирних людей”.

Вибухи у місті почали лунати 5 серпня близько 03:00. Зеленський зазначив, що це була найбільша атака за весь час повномасштабної війни.

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ“, – написав Зеленський.

Внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.

Скасовуються:

🚊 №6852 Дубово – Харків-Пасажирський

🚊 №6414 Харків-Пасажирський – Лозова

За зміненим маршрутом курсуватиме:

🚊№6651/6573 Орілька – Полтава-Південна (замість Лозова – Полтава-Південна)

🚊 №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський)

🚆 №6503 Бірки — Герсеванівський (замість Бірки — Лозова)

🚆 №6516 Герсеванівський — Харків-Пасажирський (замість Лозова — Харків-Пасажирський)

🚆 №6272 Синельникове — Самійлівка (замість Синельникове — Лозова)

🚆 №6277 Самійлівка — Дніпро (замість Лозова — Дніпро)

🚆 №6812 Слов’янськ — Лозова курсуватиме до ст. Близнюки (замість Лозової)

🚆 №6822 Лиманівка — Харків-Пасажирський (замість Лозова — Харків-Пасажирський)

🚆 №6825/6815 Харків-Пасажирський — Лиманівка (замість Харків-Пасажирський — Слов’янськ)

Скасовано:

🚆 №6414 Лозова  — Харків-Пасажирський.

🚆 №6513 Харків-Пасажирський – Лиманівка (замість Харків-Пасажирський – Гаврилівка).

🚆 Поїзд №6524 Лиманівка — Харків-Пасажирський (замість Гаврилівка — Харків-Пасажирський).

Читайте також: Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
За дві години по Лозовій вдарили 33 безпілотники – Синєгубов про наслідки
За дві години по Лозовій вдарили 33 безпілотники – Синєгубов про наслідки
05.08.2025, 08:57
Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку
Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку
05.08.2025, 08:42
Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік
Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік
05.08.2025, 07:57
Майже два десятки боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог
Майже два десятки боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог
05.08.2025, 08:15
Що відомо про просування армії РФ у Куп’янську, розповіли в ISW
Що відомо про просування армії РФ у Куп’янську, розповіли в ISW
05.08.2025, 07:35
Новини Харкова — головне 5 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 5 серпня: як минула ніч
05.08.2025, 08:03

Новини за темою:

02:18
Харків двічі атакували балістикою: під ударом знову Київський район
16:15
Де атакували окупанти сьогодні на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
08:35
Пекельна ніч: Павлоград пережив наймасованішу атаку, били ракети й БпЛА
20:47
Четверо поліціянтів поранені через атаку російського FPV-дрона на Харківщині
09:13
Харків атакували КАБами та БпЛА, є постраждалі: що відомо (доповнено)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку міста “справжнім терором мирних людей”.".