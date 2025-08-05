Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік

У Лозовій внаслідок масованої атаки БпЛА постраждали десять осіб, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу у регіоні під ворожими ударами виявились Куп’янський, Чугуївський та Лозівський райони. Виникли шість пожеж внаслідок обстрілів.

“У Харківському районі в с. Рогань внаслідок ворожого удару горів житловий будинок на площі пожежі 150 м кв. Постраждалих немає”, – передають рятувальники.

“Прилетіло” і по Чугуївському району – загорівся приватний будинок на площі 150 квадратних метрів. Внаслідок атаки загинув чоловік 1978 року народження.

“Внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова виникло декілька осередків пожеж. Постраждали 10 осіб, з них дві дитини та один чоловік загинув”, – додали в ДСНС.