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Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік

Події 07:57   05.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік

У Лозовій внаслідок масованої атаки БпЛА постраждали десять осіб, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу у регіоні під ворожими ударами виявились Куп’янський, Чугуївський та Лозівський райони. Виникли шість пожеж внаслідок обстрілів.

“У Харківському районі в с. Рогань внаслідок ворожого удару горів житловий будинок на площі пожежі 150 м кв. Постраждалих немає”, – передають рятувальники.

“Прилетіло” і по Чугуївському району – загорівся приватний будинок на площі 150 квадратних метрів. Внаслідок атаки загинув чоловік 1978 року народження.

“Внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова виникло декілька осередків пожеж. Постраждали 10 осіб, з них дві дитини та один чоловік загинув”, – додали в ДСНС.

Читайте також: Що відомо про просування армії РФ у Куп’янську, розповіли в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 07:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозовій внаслідок масованої атаки БпЛА постраждали десять осіб, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".