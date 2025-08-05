Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік
У Лозовій внаслідок масованої атаки БпЛА постраждали десять осіб, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
За добу у регіоні під ворожими ударами виявились Куп’янський, Чугуївський та Лозівський райони. Виникли шість пожеж внаслідок обстрілів.
“У Харківському районі в с. Рогань внаслідок ворожого удару горів житловий будинок на площі пожежі 150 м кв. Постраждалих немає”, – передають рятувальники.
“Прилетіло” і по Чугуївському району – загорівся приватний будинок на площі 150 квадратних метрів. Внаслідок атаки загинув чоловік 1978 року народження.
“Внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова виникло декілька осередків пожеж. Постраждали 10 осіб, з них дві дитини та один чоловік загинув”, – додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 07:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозовій внаслідок масованої атаки БпЛА постраждали десять осіб, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".