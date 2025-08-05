Що відомо про просування армії РФ у Куп’янську, розповіли в ISW
У зведенні за 5 серпня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували зміни на лінії фронту у Харківській області.
Росіяни продовжили атакувати на півночі Харківщини та наступали в районі Козачої Лопані та Гоптівки, проте успіхів не досягли.
“Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний із Північним угрупуванням військ, стверджував, що російські війська встановили вогневий контроль над усіма наземними лініями зв’язку, що постачають українські війська на південному (лівому) березі річки Вовча у Вовчанську”, – зазначили аналітики.
Ситуація на Куп’янському напрямку дещо погіршилася: так оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець заявив, що росіяни просунулися автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Дворічна.
Тоді як заяви ворога про те, що ЗС РФ захопили частину територій на півночі Куп’янська, експерти не підтверджують.
“3 і 4 серпня російські війська провели наступальні операції поблизу самого Куп’янська; на північний схід від Куп’янська поблизу Красного Першого, Мирного та Фиголівки; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки і Западного і в напрямку Кутьківки і Колодязного; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки і Степової Новоселівки та на південний схід від Куп’янська у напрямку Новоосинового”, – додали в Інституті вивчення війни.
Також аналітики спростували інформацію ворога про те, що окупанти захопили Греківку – населений пункт на Борівському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 5 серпня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували зміни на лінії фронту у Харківській області. ".