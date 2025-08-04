“Привабливі перспективи” відкриваються для РФ біля Куп’янська – що сталося

Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець зазначив, що ЗС РФ продовжують нарощувати сили на північ від Куп’янська.

Він уточнив, що йдеться про раніше захоплений росіянами плацдарм на річці Оскіл.

“Противник має досить очевидну мету – прорватися з півночі та північного сходу до основної комунікації, через яку здійснюється матеріально-технічне забезпечення, діючих у районі Куп’янська та на схід (на плацдармі) українських частин та підрозділів. А саме – дорозі Р-07, Харків – Чугуїв – Куп’янськ”, – пояснив експерт.

Саме через це ворог так активно штурмує позиції ЗСУ на ділянках Радьківка – Ковалівка та Радьківка – Мирне. При цьому, зазначив Машовець, намагаючись прорватися, росіяни не бояться зазнати значних втрат.

“Аж надто привабливі перспективи відкриваються перед ним, якщо їм вдасться цього досягти. По суті, у цьому випадку противник фактично повністю заблокує матеріально-технічне забезпечення значної частини нашого угруповання, яке обороняє, як сам Куп’янськ, так і утримує значний плацдарм на схід від нього за Осколом”, – зазначив Машовець.

Він додав: нещодавно противнику вдалося прорватися у районі Радьківки та вийти до автозаправки “УкрАвтоГаз” на північній околиці Куп’янська. Паралельно з цим, ЗС РФ наполегливо намагаються утримати Кіндрашівку – раніше туди прорвалися кілька штурмових підрозділів ворога.

“Як на мене, якщо найближчим часом українському командуванню не вдасться “відсунути” передові підрозділи противника з кордону Кіндрашівка – Радьківка назад на північний схід, подальші перспективи утримання Куп’янська і плацдарму на схід від нього, стануть не кращими (а то, можливо і гіршими), ніж перспективи утримати Покровськ.