«Заманчивые перспективы» открываются для РФ возле Купянска – что произошло
Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец отметил, что ВС РФ продолжают наращивать силы севернее Купянска.
Он уточнил, что речь идет о ранее захваченном россиянами плацдарме на реке Оскол.
«Противник имеет достаточно очевидную цель – прорваться с севера и северо-востока к основной коммуникации, по которой осуществляется материально-техническое обеспечение, действующих в районе Купянска и восточнее (на плацдарме) украинских частей и подразделений. А именно – дороге Р-07, Харьков – Чугуев – Купянск», – объяснил эксперт.
Именно из-за этого враг так активно штурмует позиции ВСУ на участках Радьковка – Ковалевка и Радьковка – Мировое. При этом, отметил Машовец, пытаясь прорваться, россияне не боятся нести значительные потери.
«Уж больно заманчивые перспективы открываются перед ним, если им удастся этого достичь. По сути, в этом случае противник фактически полностью заблокирует материально-техническое обеспечение значительной части нашей группировки, обороняющей, как сам Купянск, так и удерживающей значительный плацдарм восточнее него за Осколом», – отметил Машовец.
Он добавил: недавно противнику удалось прорваться в районе Радьковки выйти к автозаправке «УкрАвтоГаз» на северной окраине Купянска. Параллельно с этим, ВС РФ упорно пытаются удержать Кондрашовку – ранее туда прорвались несколько штурмовых подразделений врага.
«Как по мне, если в ближайшее время украинскому командованию не удастся «отодвинуть» передовые подразделения противника с рубежа Кондрашовка – Радьковка обратно на северо-восток, дальнейшие перспективы удержания Купянска и плацдарма восточнее него, станут не лучше (а то, возможно и хуже) нежели перспективы удержать Покровск», – акцентировал Машовец.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец отметил, что ВС РФ продолжают наращивать силы севернее Купянска.".