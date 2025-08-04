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«Заманчивые перспективы» открываются для РФ возле Купянска – что произошло

Украина 09:35   04.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Заманчивые перспективы» открываются для РФ возле Купянска – что произошло

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец отметил, что ВС РФ продолжают наращивать силы севернее Купянска.

Он уточнил, что речь идет о ранее захваченном россиянами плацдарме на реке Оскол.

«Противник имеет достаточно очевидную цель – прорваться с севера и северо-востока к основной коммуникации, по которой осуществляется материально-техническое обеспечение, действующих в районе Купянска и восточнее (на плацдарме) украинских частей и подразделений. А именно – дороге Р-07, Харьков – Чугуев – Купянск», – объяснил эксперт.

Именно из-за этого враг так активно штурмует позиции ВСУ на участках Радьковка – Ковалевка и Радьковка – Мировое. При этом, отметил Машовец, пытаясь прорваться, россияне не боятся нести значительные потери.

«Уж больно заманчивые перспективы открываются перед ним, если им удастся этого достичь. По сути, в этом случае противник фактически полностью заблокирует материально-техническое обеспечение значительной части нашей группировки, обороняющей, как сам Купянск, так и удерживающей значительный плацдарм восточнее него за Осколом», – отметил Машовец.

Он добавил: недавно противнику удалось прорваться в районе Радьковки выйти к автозаправке «УкрАвтоГаз» на северной окраине Купянска. Параллельно с этим, ВС РФ упорно пытаются удержать Кондрашовку – ранее туда прорвались несколько штурмовых подразделений врага.

«Как по мне, если в ближайшее время украинскому командованию не удастся «отодвинуть» передовые подразделения противника с рубежа Кондрашовка – Радьковка обратно на северо-восток, дальнейшие перспективы удержания Купянска и плацдарма восточнее него, станут не лучше (а то, возможно и хуже) нежели перспективы удержать Покровск», – акцентировал Машовец.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец отметил, что ВС РФ продолжают наращивать силы севернее Купянска.".