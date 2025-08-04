РФ заявила о захвате КПП «Гоптовка» – что известно ISW

Недавно россияне сообщили о продвижении на двух участках в Харьковской области, передают в Институте изучения войны (ISW).

Так, уточнили аналитики, российские блогеры утверждают, что армия РФ захватила контрольно-пропускной пункт «Гоптовка» на севере Харьковщины, однако пока что аналитики не могут подтвердить эту информацию.

«Российские блогеры продолжают утверждать, что российские войска захватили западный (правый) берег реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от города Харьков)», – отметили эксперты.

Однако и это утверждение – фейковое.

Также ложным оказалось и утверждение врага о продвижении в северной части Купянска.

«2 и 3 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска, северо-восточнее Купянска вблизи Красного Первого, Фиголовки и Каменки; к северу от Купянска близ Голубовки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степовой Новоселовки», – добавили в Институте изучения войны.