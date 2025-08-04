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РФ заявила о захвате КПП «Гоптовка» – что известно ISW

Украина 07:35   04.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ заявила о захвате КПП «Гоптовка» – что известно ISW

Недавно россияне сообщили о продвижении на двух участках в Харьковской области, передают в Институте изучения войны (ISW).

Так, уточнили аналитики, российские блогеры утверждают, что армия РФ захватила контрольно-пропускной пункт «Гоптовка» на севере Харьковщины, однако пока что аналитики не могут подтвердить эту информацию.

«Российские блогеры продолжают утверждать, что российские войска захватили западный (правый) берег реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от города Харьков)», – отметили эксперты.

Однако и это утверждение – фейковое.

Также ложным оказалось и утверждение врага о продвижении в северной части Купянска.

«2 и 3 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска, северо-восточнее Купянска вблизи Красного Первого, Фиголовки и Каменки; к северу от Купянска близ Голубовки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степовой Новоселовки», – добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно россияне сообщили о продвижении на двух участках в Харьковской области, передают в Институте изучения войны (ISW).".