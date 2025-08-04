РФ заявила о захвате КПП «Гоптовка» – что известно ISW
Недавно россияне сообщили о продвижении на двух участках в Харьковской области, передают в Институте изучения войны (ISW).
Так, уточнили аналитики, российские блогеры утверждают, что армия РФ захватила контрольно-пропускной пункт «Гоптовка» на севере Харьковщины, однако пока что аналитики не могут подтвердить эту информацию.
«Российские блогеры продолжают утверждать, что российские войска захватили западный (правый) берег реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от города Харьков)», – отметили эксперты.
Однако и это утверждение – фейковое.
Также ложным оказалось и утверждение врага о продвижении в северной части Купянска.
«2 и 3 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска, северо-восточнее Купянска вблизи Красного Первого, Фиголовки и Каменки; к северу от Купянска близ Голубовки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степовой Новоселовки», – добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, гоптовка, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно россияне сообщили о продвижении на двух участках в Харьковской области, передают в Институте изучения войны (ISW).".