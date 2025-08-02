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Что изменилось в атаках врага на Купянщину, рассказал Канашевич

Общество 18:38   02.08.2025
Виктория Яковенко
Что изменилось в атаках врага на Купянщину, рассказал Канашевич Скриншот

Враг активно применяет свои БпЛА, в частности FPV-дроны, по Купянскому району. Однако, как рассказал начальник местного РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона, теперь россияне бьют вглубь территории.

«Сегодня уже есть несколько сообщений о применении БпЛА по частным домам, по городу Купянске. Мы видим, что враг начинает работать вглубь территории Купянского района. У нас многие населенные пункты Великобурлуцкой громады были предыдущие сутки под атакой, до этого у нас Шевченковская громада была под массированной атакой. Есть изменения, что касается глубины территории Купянского района и применения по ней БпЛА противника», — отметил Канашевич.

Он уточнил, что сейчас враг находится в населенных пунктах, расположенных вблизи Купянска. Но, подчеркнул, эту ситуацию видят и местные власти, и полиция, и СБУ. Все, уверяет, находятся на местах и мониторят обстановку.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 18:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг активно применяет свои БпЛА, в частности FPV-дроны, по Купянскому району. ".