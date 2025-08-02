Что изменилось в атаках врага на Купянщину, рассказал Канашевич
Враг активно применяет свои БпЛА, в частности FPV-дроны, по Купянскому району. Однако, как рассказал начальник местного РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона, теперь россияне бьют вглубь территории.
«Сегодня уже есть несколько сообщений о применении БпЛА по частным домам, по городу Купянске. Мы видим, что враг начинает работать вглубь территории Купянского района. У нас многие населенные пункты Великобурлуцкой громады были предыдущие сутки под атакой, до этого у нас Шевченковская громада была под массированной атакой. Есть изменения, что касается глубины территории Купянского района и применения по ней БпЛА противника», — отметил Канашевич.
Он уточнил, что сейчас враг находится в населенных пунктах, расположенных вблизи Купянска. Но, подчеркнул, эту ситуацию видят и местные власти, и полиция, и СБУ. Все, уверяет, находятся на местах и мониторят обстановку.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: РФ штурмовала в районах Волчанска и Купянска: сводка Генштаба на 16:00
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что изменилось в атаках врага на Купянщину, рассказал Канашевич»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 18:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг активно применяет свои БпЛА, в частности FPV-дроны, по Купянскому району. ".