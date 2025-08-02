РФ штурмовала в районах Волчанска и Купянска: сводка Генштаба на 16:00
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще два боя продолжаются.
На Купянском направлении армия РФ трижды штурмовала в районах населенных пунктов Купянск, Степовая Новоселовка и Загрызово, один бой продолжается.
На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Чернещина в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 16:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".