РФ штурмовала в районах Волчанска и Купянска: сводка Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении армия РФ трижды штурмовала в районах населенных пунктов Купянск, Степовая Новоселовка и Загрызово, один бой продолжается.

На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Чернещина в Харьковской области.