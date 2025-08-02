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Сколько техники и военных потеряла армия РФ за сутки: данные ОТГВ «Харьков»

Фронт 13:17   02.08.2025
Виктория Яковенко
Сколько техники и военных потеряла армия РФ за сутки: данные ОТГВ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

О потерях армии РФ и обстрелах проинформировали 2 августа в ОТГВ «Харьков».

«На нашем направлении враг — четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: три авиационных удара с применением четырех КАБ и шести НАР, совершили 582 обстрела позиций наших войск, из них 147 ударов дронами-камикадзе», — рассказали украинские защитники.

Отмечается, что за сутки враг потерял 52 человека, из которых 27 безвозвратными.

Также россияне потеряли 107 единиц вооружения и военной техники, из них шесть артиллерийских систем, девять автомобилей, 88 БпЛА, четыре единицы специальной техники.

Уничтожено: 122 укрытия для личного состава, три стартовые позиции запуска БпЛА, место хранения БП и место хранения ГСМ.

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Автор: Виктория Яковенко
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Сколько техники и военных потеряла армия РФ за сутки: данные ОТГВ «Харьков»
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях армии РФ и обстрелах проинформировали 2 августа в ОТГВ «Харьков».".