Сколько техники и военных потеряла армия РФ за сутки: данные ОТГВ «Харьков»
О потерях армии РФ и обстрелах проинформировали 2 августа в ОТГВ «Харьков».
«На нашем направлении враг — четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: три авиационных удара с применением четырех КАБ и шести НАР, совершили 582 обстрела позиций наших войск, из них 147 ударов дронами-камикадзе», — рассказали украинские защитники.
Отмечается, что за сутки враг потерял 52 человека, из которых 27 безвозвратными.
Также россияне потеряли 107 единиц вооружения и военной техники, из них шесть артиллерийских систем, девять автомобилей, 88 БпЛА, четыре единицы специальной техники.
Уничтожено: 122 укрытия для личного состава, три стартовые позиции запуска БпЛА, место хранения БП и место хранения ГСМ.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях армии РФ и обстрелах проинформировали 2 августа в ОТГВ «Харьков».".