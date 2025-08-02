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ISW заявляет о продвижении РФ на Купянщине и успехе ВСУ в районе Боровой

Фронт 11:21   02.08.2025
Виктория Яковенко
ISW заявляет о продвижении РФ на Купянщине и успехе ВСУ в районе Боровой

О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, как сообщают аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль трассы P-07 «Купянск-Шевченково» юго-западнее Степовой Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

«Глава Купянской ГВА Андрей Беседин 1 августа сообщил, что российские войска усилили обстрел Купянской громады, а украинские силы зафиксировали действия российских ДРГ в районе Купянска», — процитировали в ISW.

А вот на Боровском направлении успех имеют украинские воины, информируют аналитики.

«Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, показывают, что украинские войска недавно отбили Грековку (село в Луганской области – ред.), юго-восточнее Боровой», — уточнили в ISW.

На севере Харьковщины и Великобурлуцком направлении у россиян прогресса нет, добавили аналитики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 11:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).".