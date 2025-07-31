Что Беседин считает «глобальными ужасами» в Купянской громаде

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин рассказал в эфире нацмарафона о ситуации в громаде, констатировав, что происходит настоящий террор.

«Хочу немного о другом, о глобальных ужасах, которые происходят в Купянской громаде в цифрах. За этот год с начала года более 30 тысяч ударов страна-террорист нанесла по территории Купянской громаде. 1191 управляемая авиационная бомба была выпущена по территории громады, в том числе и по городу Купянск, из которых две – весом 2,5 тонны и 15 – весом 1,5 тонны. Четыре ракеты Х-38 – это те ракеты, которые летели по Купянску, по Купянской громаде. 230 наших купянчан получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, 40 купянчан погибли», – сообщил Беседин.

Единственным способом выжить глава ГВА вновь назвал эвакуацию. Однако люди до сих остаются на территории громады. Основная причина, почему жители все еще не выехали, – страх перед неизвестностью, что будет дальше, предположил Беседин.

«Люди, к сожалению, привыкли ко взрывам, остаются в основном пожилые люди, пенсионеры. На территории непосредственно Купянской громады на сегодняшний день остается более 2100 гражданских жителей. Если мы говорим за правобережную часть города Купянска, это более 1000 остающихся гражданских жителей. За этот месяц мы вывезли 320 наших купянчан эвакуационными маршрутами, но это мало. К сожалению, времени нет, враг плотно бьет», – добавил Беседин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»