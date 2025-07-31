Один погибший и семь раненых – последствия ударов по Харьковщине

О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Васищево Безлюдовской громады погиб 63-летний мужчина, пострадали мужчины 64, 65, 74 лет и женщины 47, 54, 62 лет; в с. Борщевая Липецкой громады пострадал 51-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону «прилетело»:

▪️39 неуправляемых авиационных ракет;

▪️2 ракеты ЗРК С-300;

▪️4 КАБ;

▪️12 БпЛА типа «Шахед»;

▪️2 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️2 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харьковском районе повреждены склады гражданского предприятия, АЗС и частный дом, а в Купянском, Чугуевском и Изюмском – под удар попали частные дома.