Один загиблий та семеро поранених – наслідки ударів по Харківщині
Про те, де прилетіло на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Васищеве Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років; у с. Борщова Липецької громади постраждав 51-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби ворог випустив по регіону:
▪️39 некерованих авіаційних ракет;
▪️2 ракети ЗРК С-300;
▪️4 КАБ;
▪️12 БпЛА типу «Шахед»;
▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️2 fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджені склади цивільного підприємства, АЗС та приватний будинок, а у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському – під ударом опинилися приватні доми.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 08:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де прилетіло на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".