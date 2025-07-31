Один загиблий та семеро поранених – наслідки ударів по Харківщині

Про те, де прилетіло на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Васищеве Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років; у с. Борщова Липецької громади постраждав 51-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби ворог випустив по регіону:

▪️39 некерованих авіаційних ракет;

▪️2 ракети ЗРК С-300;

▪️4 КАБ;

▪️12 БпЛА типу «Шахед»;

▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджені склади цивільного підприємства, АЗС та приватний будинок, а у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському – під ударом опинилися приватні доми.