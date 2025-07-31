Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

Один загиблий та семеро поранених – наслідки ударів по Харківщині

Події 08:54   31.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Один загиблий та семеро поранених – наслідки ударів по Харківщині

Про те, де прилетіло на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Васищеве Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років; у с. Борщова Липецької громади постраждав 51-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби ворог випустив по регіону:

▪️39 некерованих авіаційних ракет;

▪️2 ракети ЗРК С-300;

▪️4 КАБ;

▪️12 БпЛА типу «Шахед»;

▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджені склади цивільного підприємства, АЗС та приватний будинок, а у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському – під ударом опинилися приватні доми.

Читайте також: Десять разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Шестирічна дитина загинула через удари по столиці, під завалами шукають людей
Шестирічна дитина загинула через удари по столиці, під завалами шукають людей
31.07.2025, 09:35
Один загиблий та семеро поранених – наслідки ударів по Харківщині
Один загиблий та семеро поранених – наслідки ударів по Харківщині
31.07.2025, 08:54
Новини Харкова — головне 31 липня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 31 липня: як минула ніч
31.07.2025, 08:48
Десять разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова – Генштаб
Десять разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова – Генштаб
31.07.2025, 08:20
ЗСУ контратакують на півночі, РФ наступає біля Куп’янська: що підтверджує ISW
ЗСУ контратакують на півночі, РФ наступає біля Куп’янська: що підтверджує ISW
31.07.2025, 07:35
Рятувальники досі гасять масштабну пожежу у Васищевому після “прильоту”
Рятувальники досі гасять масштабну пожежу у Васищевому після “прильоту”
31.07.2025, 07:58

Новини за темою:

08:45
Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині
12:35
“Боротьба зі смертю”: Беседін розповів, як проходить звичний день у Куп’янську
08:56
За добу на Харківщині троє загиблих, п’ятеро постраждалих від обстрілів – ХОВА
18:30
Новини Харкова – головне за 20 липня: атаки БпЛА, штовханина у приміщенні ТЦК
12:13
БпЛА вночі атакували Ізюм на Харківщині: постраждали дві жінки

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Один загиблий та семеро поранених – наслідки ударів по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де прилетіло на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".