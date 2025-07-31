Десять разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова – Генштаб

Про те, де точилися бої протягом доби, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні за 31 липня.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському – супротивник штурмував позиції українських захисників п’ять разів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська“, – зазначили у ГШ.