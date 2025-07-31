Десять разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова – Генштаб
Про те, де точилися бої протягом доби, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні за 31 липня.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська.
Тоді як на Куп’янському – супротивник штурмував позиції українських захисників п’ять разів.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська“, – зазначили у ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 08:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої протягом доби, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні за 31 липня.".