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Десять разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова – Генштаб

Україна 08:20   31.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова – Генштаб

Про те, де точилися бої протягом доби, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні за 31 липня.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському – супротивник штурмував позиції українських захисників п’ять разів.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська“, – зазначили у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 08:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої протягом доби, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні за 31 липня.".