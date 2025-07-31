Десять раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова – Генштаб
О том, где шли бои в течение суток, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке за 31 июля.
Так на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Волчанска.
Тогда как на Купянском – противник штурмовал позиции украинских защитников пять раз.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска», – отметили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 08:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в течение суток, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке за 31 июля.".