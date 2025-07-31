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Десять раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова – Генштаб

Украина 08:20   31.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова – Генштаб

О том, где шли бои в течение суток, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке за 31 июля.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Волчанска.

Тогда как на Купянском – противник штурмовал позиции украинских защитников пять раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска», – отметили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в течение суток, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке за 31 июля.".