Десять раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова – Генштаб

О том, где шли бои в течение суток, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке за 31 июля.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Волчанска.

Тогда как на Купянском – противник штурмовал позиции украинских защитников пять раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска», – отметили в ГШ.