Спасатели до сих пор тушат масштабный пожар в Васищево после «прилета»

За сутки спасатели выезжали тушить пожары на Харьковщине 62 раза, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за обстрелов в регионе бушевали 14 пожаров в Берестинском, Чугуевском, Изюмском, Купянском и Харьковском районах области.

В частности, в результате вчерашнего ракетного удара по Васищево, повреждено гражданское предприятие. Кроме того, один человек погиб, еще пять пострадали.

«В настоящее время идет ликвидация масштабного пожара площадью 20 000 м. кв. в складском здании. Кроме того, в результате вражеского удара возникли еще четыре очага пожаров недалеко от складского здания, куда было попадание. Горелая трава, деревья и ветки на общей площади более пять га. Все очаги возгорания ликвидированы», – добавили в ГСЧС.