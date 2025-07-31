Спасатели до сих пор тушат масштабный пожар в Васищево после «прилета»
За сутки спасатели выезжали тушить пожары на Харьковщине 62 раза, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из-за обстрелов в регионе бушевали 14 пожаров в Берестинском, Чугуевском, Изюмском, Купянском и Харьковском районах области.
В частности, в результате вчерашнего ракетного удара по Васищево, повреждено гражданское предприятие. Кроме того, один человек погиб, еще пять пострадали.
«В настоящее время идет ликвидация масштабного пожара площадью 20 000 м. кв. в складском здании. Кроме того, в результате вражеского удара возникли еще четыре очага пожаров недалеко от складского здания, куда было попадание. Горелая трава, деревья и ветки на общей площади более пять га. Все очаги возгорания ликвидированы», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрел, пожары;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 07:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели выезжать тушить пожары на Харьковщине 62 раза, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".