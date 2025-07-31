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Рятувальники досі гасять масштабну пожежу у Васищеві після “прильоту”

Події 07:58   31.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рятувальники досі гасять масштабну пожежу у Васищеві після “прильоту”

За добу рятувальники виїжджали гасити пожежі на Харківщині 62 рази, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Через обстріли в регіоні вирували 14 пожеж у Берестинському, Чугуївському, Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

Зокрема, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Васищеву пошкоджене цивільне підприємство. Крім того, одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

“Наразі триває ліквідація масштабної пожежі площею 20 000 м. кв. у складській будівлі. Крім того, внаслідок ворожого удару сталося ще чотири осередки пожеж неподалік складської будівлі, куди було влучання. Горіла трава, дерева та гілля на загальній площі понад пʼять га. Усі осередки займання ліквідовані”, – уточнили у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 07:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу рятувальники виїжджали гасити пожежі на Харківщині 62 рази, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.".