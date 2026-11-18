Пожежа сталася сьогодні, 18 листопада, у дев’ятиповерховому житловому будинку. У ДСНС у Харківській області повідомили, що займання не пов’язане з обстрілом. Загинув 64-річний чоловік.

Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 15:47. Горіла квартира на третьому поверсі. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1962 року народження.

Пожежу гасили понад дві години. О 18.05 її повністю ліквідували. Причину займання з’ясовують.

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Нагадаємо, вранці 18 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар по ринку у Златополі Лозівського району. Внаслідок атаки постраждали 12 людей. Поранення отримали 11 людей, зокрема 11-річний хлопчик.