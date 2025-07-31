Що Беседін вважає “глобальними жахами” у Куп’янській громаді

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів в етері нацмарафону про ситуацію в громаді, констатувавши, що відбувається справжній терор.

“Хочу трішки про інше, про глобальні жахи, які відбуваються в Купʼянській громаді в цифрах. За цей рік, з початку року, понад 30 тисяч ударів країна терористів завдала по території Купʼянської громади. 1191 керована авіаційна бомба була випущена по території громади, в тому числі і по місту Купʼянськ, з яких дві – вагою 2,5 тонни і 15 – вагою 1,5 тонни. Чотири ракети Х-38 – це ті ракети, які летіли по Купʼянську, по Купʼянській громаді. 230 наших купʼянчан зазнали травм різного ступеня важкості”, – сказав Беседін.

Єдиним способом вижити голова МВА знову назвав евакуацію. Однак люди досі залишаються на території громади. Основна причина, чому мешканці все ще не виїхали – страх перед невідомістю, що буде далі, припустив Беседін.

“Люди, на жаль, звикли до вибухів, залишаються здебільшого люди похилого віку, пенсіонери. На території безпосередньо Куп’янської громади на сьогодні залишається понад 2100 цивільних мешканців. Якщо ми кажемо за правобережну частину міста Куп’янська, – це понад 1000 цивільних мешканців, які залишаються. За цей місяць ми вивезли 320 наших куп’янчан евакуаційними маршрутами, але це досить мало. На жаль, часу немає, ворог щільно б’є”, – додав Бесєдін.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”