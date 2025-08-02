ISW заявляє про просування РФ на Куп’янщині та успіх ЗСУ в районі Борової

Про ситуацію на фронті на Харківщині поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, як повідомляють аналітики, геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж траси P-07 Куп’янськ-Шевченкове на південний захід від Степової Новоселівки (південний схід від Куп’янська).

«Голова Куп’янської МВА Андрій Беседін 1 серпня повідомив, що російські війська посилили обстріл Куп’янської громади, а українські сили зафіксували дії російських ДРГ у районі Куп’янська», – процитували в ISW.

А от на Борівському напрямку успіх мають українські воїни, інформують аналітики.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, показують, що українські війська нещодавно відбили Греківку (село в Луганській області – ред.), що на південний схід від Борової», – уточнили в ISW.

На півночі Харківщини та Великобурлуцькому напрямку росіяни прогресу не мають, додали аналітики.