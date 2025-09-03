ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области сложная – как прошли сутки
О том, как минули сутки на Южно-Слобожанском направлении, сообщили утром 3 сентября украинские защитники.
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили один авиационный удар с использованием 3 КАБ, 72 обстрела позиций наших войск, из них 46 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении», – отметили в сообщении.
Так за минувшие сутки ВСУ ликвидировали трех военных ВС РФ и 22 единицы военной техники и вооружения. Среди них:
▪️четыре авто;
▪️17 БпЛА;
▪️единицу спецтехники.
Также уничтожено и повреждено:
▪️40 укрытий для личного состава;
▪️четыре стартовых площадок запуска БпЛА;
▪️пункт хранения боеприпасов.
Напомним, в утренней сводке за 3 сентября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 22 боя. В частности, на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал десять раз. Бои шли в районе Волчанска. На Купянском направлении россияне штурмовали позиции СОУ 12 раз вблизи Купянска, Петропавловки, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.
