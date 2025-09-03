Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

22 раза атаковали россияне на Харьковщине: утренние данные Генштаба

Фронт 08:06   03.09.2025
Виктория Яковенко
22 раза атаковали россияне на Харьковщине: утренние данные Генштаба Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Где зафиксировали штурмы оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Украинские воины отбивали штурмовые действия врага в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 809 обстрелов, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 173 дрона-камикадзе», — отметили в Генштабе.

Читайте также: ВСУ имеют успехи на севере Харьковщины, РФ – на Купянщине, сообщил ISW

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
03.09.2025, 08:36
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
03.09.2025, 07:51
Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
03.09.2025, 07:24
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
02.09.2025, 21:50
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
01.09.2025, 14:17
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших – Синегубов
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших – Синегубов
03.09.2025, 08:33

Новости по теме:

22:00
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
08:17
Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе
17:01
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
08:08
16 раз РФ атаковала на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба ВСУ
16:49
Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «22 раза атаковали россияне на Харьковщине: утренние данные Генштаба»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 08:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где зафиксировали штурмы оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".