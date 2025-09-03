22 раза атаковали россияне на Харьковщине: утренние данные Генштаба
Где зафиксировали штурмы оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.
На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Украинские воины отбивали штурмовые действия врага в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.
«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 809 обстрелов, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 173 дрона-камикадзе», — отметили в Генштабе.
Читайте также: ВСУ имеют успехи на севере Харьковщины, РФ – на Купянщине, сообщил ISW
Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 08:06
