ВСУ имеют успехи на севере Харьковщины, РФ – на Купянщине, сообщил ISW

Фронт 07:02   03.09.2025
Виктория Яковенко
ВСУ имеют успехи на севере Харьковщины, РФ – на Купянщине, сообщил ISW

Институт изучения войны (ISW) проинформировал об изменениях на фронте в Харьковской области. По их данным, продвижения есть и украинских воинов, и у войск РФ.

По данным аналитиков, недавно украинские войска продвинулись на севере Харьковской области.

«Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к реке Волчьей на северо-западе Волчанская», — отметили в ISW.

При этом оккупанты рассказывают о своих успехах, говорят: их войска продвигаются в районе Казачьей Лопани, а также к востоку от Волчанска и в районе Синельниковского леса, однако эти заявления аналитики не подтверждают.

«Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, сообщил об интенсивном использовании беспилотников в этом районе и о том, что российские войска атакуют небольшими пехотными группами по три-пять человек на мотоциклах. Представитель отметил, что российские войска иногда пытаются проникнуть в украинский тыл, но украинские беспилотники защищаются. Представитель сообщил, что российские войска постоянно используют усовершенствованные беспилотные системы и продолжают безуспешные попытки форсировать реку Волчья», – процитировали в ISW.

север Харьковщины
Карта: ISW

При этом аналитики сообщили об успехах россиян на Купянском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Мирового (к северо-западу от Купянска) и, по-видимому, захватили населенный пункт», — заявили в ISW.

На этом направлении оккупанты также активно используют БпЛА, однако защитники обезвреживают вражеские дроны, рассказали аналитики со ссылкой на представителя украинской бригады.

Купянское направление
Карта: ISW

Напомним, о том, что войска РФ пытаются давить на город Купянск с севера, рассказывал в эфире «Суспільне. Студія» спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он напомнил, что СОУ отбросили россиян от города за трассу. При этом Трегубов заявил, что север Харьковщины пока не находится в приоритете у РФ.

Автор: Виктория Яковенко
