ЗСУ мають успіхи на півночі Харківщини, РФ – на Куп'янщині, повідомив ISW

Фронт 07:02   03.09.2025
Вікторія Яковенко
Інститут вивчення війни (ISW) поінформував про зміни на фронті в Харківській області. За їхніми даними, просування мають і українські воїни, і війська РФ.

Зокрема, за даними аналітиків, нещодавно українські війська просунулися на півночі Харківської області.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що українські війська нещодавно просунулися до річки Вовча на північному заході Волчанська», – зазначили в ISW.

При цьому окупанти розповідають про свої успіхи, кажуть: їхні війська просуваються у районі Козачої Лопані, а також на схід від Вовчанська та в районі Синельниківського лісу, однак ці заяви аналітики не підтверджують.

«Представник української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив про інтенсивне використання безпілотників у цьому районі та про те, що російські війська атакують невеликими піхотними групами по три-п’ять осіб на мотоциклах. Представник зазначив, що російські війська час від часу намагаються проникнути в український тил, але українські безпілотники захищаються. Представник повідомив, що російські війська постійно використовують удосконалені безпілотні системи та продовжують безуспішні спроби форсувати річку Вовча», – процитували в ISW.

север Харьковщины
Карта: ISW

При цьому аналітики повідомили про успіхи росіян на Куп’янському напрямку.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до центру Мирового (на північний захід від Куп’янська) і, мабуть, захопили населений пункт», – заявили в ISW.

На цьому напрямку окупанти також активно використовують БпЛА, однак захисники знешкоджують ворожі дрони, розповіли аналітики з посиланням на представника української бригади.

Купянское направление
Карта: ISW

Нагадаємо, про те, що війська РФ намагаються тиснути на місто Куп’янськ з півночі, розповів в етері «Суспільне. Студія» спікер ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов. Він нагадав: СОУ відкинули росіян від міста за трасу. При цьому Трегубов заявив, що північ Харківщини наразі не в пріоритеті у РФ.

Автор: Вікторія Яковенко
