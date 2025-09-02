Північ Харківщини не в пріоритеті у РФ, що з Куп’янськом: коментар Трегубова

Наразі війська РФ намагаються тиснути на місто Куп’янськ з півночі, розповів в етері «Суспільне. Студія» спікер ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Їх (окупантів – ред.) трохи відкинули за трасу. Але з півночі на місто вони намагаються тиснути. Там були абсолютно якісь фантастичні заяви, я просто один раз погуглив Куп’янськ без апострофа і почитав заяви російської преси. І згідно із заявами російської преси вони Куп’янськ вже майже оточили, перерізали і все таке. Потім дивишся на мапу і розумієш, що живеш з ними в різних реальностях», – коментує Трегубов.

За його даними, наразі з півночі намагаються заходити російські ДРГ.

«Позиції на північному заході вони втратили внаслідок локальної і успішної контратаки», – зазначив Трегубов.

На півночі Харківщини – постійний тиск через кордон.

«Але зараз це для росіян не в пріоритеті. Зараз для них в пріоритеті дії на Донеччині», – підсумував Трегубов.

Нагадаємо, Сили оборони відкинули окупантів від Куп’янська. Успіх контратаки, що сталася наприкінці минулого тижня, підтвердив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов. Він повідомив, що росіян витіснили до самої траси Куп’янськ – Дворічна. Тобто від загарбників зачистили Мирове та убезпечили сусідню Соболівку. Військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив, що зона контролю противника на північних околицях Куп’янська суттєво скоротилася. Хоча ще є кілька ворожих штурмових груп, які утримують окремі будинки в цьому районі. За його оцінкою, СОУ також близькі до повного витіснення ворога на ділянці від Кіндрашівки до Куп’янська. Тож Машовець констатував: усі гучні заяви начальника ГШ РФ Герасимова про те, що «не сьогодні, так завтра «візьмуть» Куп’янськ», виглядають зараз передчасними.