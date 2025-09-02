Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Север Харьковщины не в приоритете у РФ, что с Купянском: комментарий Трегубова

Фронт 15:31   02.09.2025
Виктория Яковенко
Север Харьковщины не в приоритете у РФ, что с Купянском: комментарий Трегубова Скриншот

Сейчас войска РФ пытаются давить на город Купянск с севера, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.

«Их (оккупантов – ред.) немного отбросили за трассу. Но с севера на город они пытаются давить. Там были абсолютно какие-то фантастические заявления, я просто однажды погуглил Купянск без апострофа и почитал заявления российской прессы. И, согласно заявлениям российской прессы, они Купянск уже почти окружили, перерезали и все такое. Потом смотришь на карту и понимаешь, что живешь с ними в разных реальностях», – комментирует Трегубов.

По его данным, с севера пытаются заходить российские ДРГ.

«Позиции на северо-западе они потеряли в результате локальной и успешной контратаки», — отметил Трегубов.

На севере Харьковщины – постоянное давление через границу.

«Но сейчас это для россиян не в приоритете. Сейчас для них в приоритете действия в Донецкой области», — подытожил Трегубов.

Напомним, Силы обороны откинули оккупантов от Купянска. Успех контратаки, произошедшей в конце прошлой недели, подтвердил пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он сообщил, что россиян вытеснили до самой трассы Купянск – Двухлетняя. То есть от захватчиков зачистили Мировое и обезопасили соседнюю Соболевку. Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что зона контроля противника в северных окрестностях Купянска существенно сократилась. Хотя еще несколько вражеских штурмовых групп, которые удерживают отдельные дома в этом районе. По его оценке, СОУ также близки к полному вытеснению врага на участке от Кондрашовки до Купянска. Машовец констатировал: все громкие заявления начальника ГШ РФ Герасимова о том, что «не сегодня, так завтра «возьмут» Купянск», выглядят сейчас преждевременными.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
01.09.2025, 14:17
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
02.09.2025, 10:20
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
02.09.2025, 16:15
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
02.09.2025, 11:22
Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении
Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении
02.09.2025, 16:12

Новости по теме:

16:46
Где атаковал враг на Харьковщине 1 сентября: данные Генштаба на 16:00
12:57
«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец
21:05
«Принципиальная тактическая победа» — ВСУ и ГВА о ситуации в Купянске
16:27
На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ
16:07
Наступательная кампания РФ закончилась практически ничем — Генштаб ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Север Харьковщины не в приоритете у РФ, что с Купянском: комментарий Трегубова»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас войска РФ пытаются давить на город Купянск с севера, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.".