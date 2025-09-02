Север Харьковщины не в приоритете у РФ, что с Купянском: комментарий Трегубова

Сейчас войска РФ пытаются давить на город Купянск с севера, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.

«Их (оккупантов – ред.) немного отбросили за трассу. Но с севера на город они пытаются давить. Там были абсолютно какие-то фантастические заявления, я просто однажды погуглил Купянск без апострофа и почитал заявления российской прессы. И, согласно заявлениям российской прессы, они Купянск уже почти окружили, перерезали и все такое. Потом смотришь на карту и понимаешь, что живешь с ними в разных реальностях», – комментирует Трегубов.

По его данным, с севера пытаются заходить российские ДРГ.

«Позиции на северо-западе они потеряли в результате локальной и успешной контратаки», — отметил Трегубов.

На севере Харьковщины – постоянное давление через границу.

«Но сейчас это для россиян не в приоритете. Сейчас для них в приоритете действия в Донецкой области», — подытожил Трегубов.

Напомним, Силы обороны откинули оккупантов от Купянска. Успех контратаки, произошедшей в конце прошлой недели, подтвердил пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он сообщил, что россиян вытеснили до самой трассы Купянск – Двухлетняя. То есть от захватчиков зачистили Мировое и обезопасили соседнюю Соболевку. Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что зона контроля противника в северных окрестностях Купянска существенно сократилась. Хотя еще несколько вражеских штурмовых групп, которые удерживают отдельные дома в этом районе. По его оценке, СОУ также близки к полному вытеснению врага на участке от Кондрашовки до Купянска. Машовец констатировал: все громкие заявления начальника ГШ РФ Герасимова о том, что «не сегодня, так завтра «возьмут» Купянск», выглядят сейчас преждевременными.