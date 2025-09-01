«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец

Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец подробно проанализировал ситуацию на Купянском направлении. Он рассказал, что ситуация там существенно изменилась за последние несколько дней.

По данным Машовца, общую численность действующих на Купянском направлении войск противника определить достаточно сложно.

«Обычно она (в смысле, численность) определяется на уровне 80-90 тысяч военнослужащих (в том числе и на Великобурлуцком направлении). Но есть еще «особое определение», которое говорит о «более 100 тысяч». Я больше склоняюсь к первому числу, чем ко второму», — отметил аналитик.

Он также проанализировал, сколько техники держат россияне на этом направлении.

«Танки – в основном фигурируют две цифры – «до 300 единиц» и «около 450 единиц». Учитывая тот факт, что в наступлении участвует часть 1 ТА, вполне возможно, что вторая цифра ближе к реальности, чем первая. Боевые бронированные машины (ББМ) – здесь есть один «фаворит» – «от 650 до 720 единиц». «Ствольная» артиллерия, включая 120-мм минометы – чаще всего оценка составляет «не менее 680-ти единиц». В действительности она может быть и меньше. Реактивная артиллерия – скорее всего, определение «более 250 единиц» находится в более или менее реальном «параметре». Авиационная поддержка войск противника, действующих на Купянском направлении осуществляется им путем применения авиации и вертолетов армейской авиации, а также тактической авиации, включая бомбардировщиков для применения КАБ. В среднесуточном измерении она фиксируется в пределах – до 4-6 единиц АА и до 6-8 единиц ТА», — информирует Машовец.

По его данным, сейчас основные усилия противника сосредоточены на оперативно-тактическом плацдарме на реке Оскол, созданном на участке от Строевки до Голубовки. Ввиду этого командование врага усилило части и подразделения, действующие на этом плацдарме.

«Понятно, что главной ближайшей целью наступления противника с этого плацдарма является блокировка города Купянск с севера и северо-запада и прорыв силами передовых подразделений в город. Кроме того, очевидно, что «дополнительной» задачей войск противника является дальнейшее продвижение на Великобурлукском направлении, в рамках чего часть сил 6-й ЗВА, после удержания и расширения плацдарма на Осколе, сумела вклиниться в приграничье Харьковской области, в районе села Миловое», — рассказал аналитик.

Он добавил, что на этом направлении противнику, действовавшему из плацдарма к северу от города, удалось в течение предыдущих недель прорваться вдоль реки Оскол, к рубежу северных окрестностей села Соболевка.

«В результате передовым подразделениям противника удалось последовательно занять и удержать Кондрашовку, Голубовку, Радьковку, ряд кварталов на северо-западной и северной окраинах Купянска (район Мирового/Московки, городское кладбище, автозаправочная станция «УкрАвтоГаз» и часть улиц Мичурина). Однако впоследствии в течение последней недели ВСУ последовательно контратаковали противника и смогли: удержать контроль над Соболевкой, вытеснить противника из большей части Мирового, существенно сократить зону контроля противника на северных окраинах Купянска. Очевидно, что несколько вражеских штурмовых групп, которые до сих пор содержат несколько домов в этом районе», — сообщил Машовец.

Он также уточнил, что ВСУ близки к полному вытеснению противника на участке от Кондрашовки до Купянска. По его данным, подразделения противника здесь до сих пор удерживают Радьковку, окрестности Купянска в районе городского кладбища, а также АЗС «УкрАвтоГаз» и «ТатНефть», но делать это им становится достаточно сложно.

«Нестабильным выглядит и положение подразделений противника, занявших район самой Кондрашовки. Прорваться в Тищенковку они пока не могут, так же как и стабильно закрепиться в самой Кондрашовке. На южном фланге Купянского плацдарма ВСУ, в полосе действия 1-й ТА противника, ее передовые подразделения (вероятно из состава 2-й мсд), время от времени, атакуют в направлении Кругляковка — Колесниковка, пытаясь расширить свой прорыв к Осколу южнее города в северном направлении. Пока безрезультатно. Но они не особо настойчивы, понимая, что «судьба Купянска» однозначно решается именно на северном фланге, а не в их полосе», – считает Машовец.

По его оценке, весь тактический успех противника к северу от Купянска пока выглядит достаточно нестабильным.

«Через две вещи: ВСУ продолжают удерживать участок местности между Кондрашовкой и Радьковкой, с которой могут действовать во фланг, как подразделений противника, кто контролирует часть Кондрашовки, так и тех, кто сумел «забежать на Купянское кладбище» и занять Радьковку. Все это, в свою очередь, заставляет противника действовать к северу и северо-западу от Купянска на очень узких участках местности и довольно ограниченными силами. Он просто не может накопиться там настолько, чтобы «тотально раздавить массой» оборону ВСУ. Все эти «забеги штурмовых групп» противника и его узкие тактические вклинения в сторону Купянска из плацдарма к северу от него до сих пор не ликвидированы ВСУ по одной простой причине – у них просто не хватает сил. Пока их хватает только для того, чтобы блокировать эти вклинения и не дать им расшириться», – констатирует аналитик.

Однако, по мнению Машовца, ситуация вполне может измениться. Считает: потому, что враг растянул свой плацдарм в относительно узкую полосу вдоль Оскола, сделал его довольно уязвимым.

«В его южной, наиболее «угрожающей» для Купянской части, плацдарм противника все еще представляет собой достаточно узкую полосу шириной около 4,5 – 4,7 км. ВСУ пока не в состоянии его «подрезать», за неимением собственных сил и средств. А если он будет преодолен? Кроме того, противник пока не в состоянии массово затягивать тяжелое вооружение через Оскол к плацдарму. Это также справедливо для обычной логистики, то есть материально-технического обеспечения. Более того, в районе к югу от Красного Первого ВСУ, судя по всему, вообще имеют возможность предотвращать любое перемещение вражеского оружия и военной техники из северной части плацдарма в его центральную и южную части», — сказал Машовец.

Поэтому, добавляет: все громкие заявления генерала Герасимова о том, что «ни сегодня, так завтра возьмут Купянск», выглядят сейчас преждевременно.