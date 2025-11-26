«Криво и неуклюже». О сложном положении РФ в районе Купянска заявил Машовец

Поспешные заявления оккупантов о «захвате» или «окружении» Купянска достаточно поспешны и далеки от реальности. Поэтому, чтобы не выглядеть лжецами, россияне должны несмотря на время и обстоятельстве что-то придумать, считает обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Однако, подчеркивает аналитик, из-за спешки и непродуманного характера действий, получается это у них «криво и неуклюже».

По его данным, поэтому командование 1-й танковой армии врага, а также командование всей группировки войск «Запад» сейчас находятся в несколько сложном положении.

«Раньше рассматривая ситуацию в направлении Купянска, в своих предварительных обзорах я неоднократно указывал на тот факт, который вполне очевиден любому знакомому с военными основами управления войсками на тактическом уровне — главным фактором, угрожающим оборонительным ВСУ в районе Купянска, является наличие вражеского плацдарма на реке Оскол. Именно через него враг проводит активные штурмовые действия, а в большинстве случаев – «проникновение» малых пехотных групп в сам город, используя тактику «инфильтрации», которую я описывал раньше», — пишет Машовец.

Сейчас, добавил аналитик, противник сумел закрепиться в северной и центральной частях города. Хотя там все еще продолжаются ожесточенные городские бои.

«Враг явно пытается прорваться южнее Харьковской улицы и продвинуться вдоль реки Купянка к разрушенным мостам через Оскол», – уточнил эксперт.

Однако, заявляет Машовец, по меньшей мере, в течение двух недель враг не смог добиться значительных успехов. Более того, он вынужден вести бои за удержание ранее занятых им районов Купянска, поскольку ВСУ перешли к систематическому «вытеснению» оккупантов.

«Во многих аспектах успех врага под Купянском был обусловлен тем, что ему удалось удержать район Западное-Голубовка-Радьковка-Кондрашовка, что обеспечивает вражеским подразделениям, действующим в городе, как фланговое прикрытие, так и своеобразный «коридор» для снабжения и поступления пополнения. Однако в этом также кроется и определенная уязвимость противника. Факт в том, что эта территория относительно невелика по размеру. Так, передовые малые пехотные группы врага смогли «проникнуть» к западу от дороги Р-79, но пока они не могут надежно закрепиться там», — констатирует Машовец.

Поэтому, если у ВСУ будет достаточно сил и средств в этом районе, они вполне смогут организовать своеобразное «обрезание» для тактической группы вражеских войск, действующих в Купянске и севернее, считает аналитик.

«ВСУ могут получить их за счет сил и средств, действующих на их плацдарме к востоку от города, или путем перегруппировки дополнительных резервов в этом направлении. Вражеское командование, очевидно, знает и понимает все это. И поэтому, после того как его передовые подразделения, действующие с плацдарма севернее города, увязли в боях за сам город, а их снабжение и пополнение существенно затруднились из-за усиления огневого воздействия ВСУ на точки перемещения российских подразделений к плацдарму на Осколе, их командование приняло ряд мер, которые, вероятно, были направлены на предотвращение такого развития событий», — добавил эксперт.

В частности, оккупанты резко активизировались на плацдарме ВСУ к востоку от города. А именно:

— начали атаки в направлениях Степовая Новоселовка — Песчаное и Орлянка — Петропавловка (с целью сковать силы и средства ВСУ на плацдарме и не допустить использования украинским командованием их для усиления своих войск),

— совершили ряд разведывательных атак к западу от дороги Купянск-Сватово в направлении Табаевка — Глушковка.

«Очевидно, что эти попытки закончились достаточно скромными результатами (враг смог продвинуться всего в 1,5 км западнее Степовой Новоселовки), поскольку они осуществлялись достаточно ограниченными силами. Но сам факт таких действий говорит сам за себя — российское командование полностью отдает себе отчет в возможности возникновения негативных последствий для себя в связи с задержкой «взятия Купянска», — подытожил Машовец.