Бои немного утихли: на Харьковщине зафиксировали семь атак РФ

Утром 26 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на разных направлениях Харьковской области оккупанты пытались прорваться семь раз.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали трижды в районе Волчанска и Синельниково.

На Купянском – СОУ сдержали четыре штурма РФ около Петропавловки, Купянска и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4 494 обстрела, из них 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 925 дронов-камикадзе», – передают в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: