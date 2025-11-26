Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ

Вранці 26 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на різних напрямках Харківської області окупанти намагалися прорватися сім разів.

Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували тричі в районі Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – СОУ стримали чотири штурми РФ біля Петропавлівки, Куп’янська та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе“, – передають у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: