Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ
Вранці 26 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на різних напрямках Харківської області окупанти намагалися прорватися сім разів.
Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували тричі в районі Вовчанська та Синельникового.
На Куп’янському – СОУ стримали чотири штурми РФ біля Петропавлівки, Куп’янська та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе“, – передають у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
Читайте також: ISW: за відмову атакувати бійця РФ прив’язали до дерева, поки довкола літали БпЛА
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 08:10;