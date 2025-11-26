Live

Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ

Україна 08:10   26.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ

Вранці 26 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на різних напрямках Харківської області окупанти намагалися прорватися сім разів.

Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували тричі в районі Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – СОУ стримали чотири штурми РФ біля Петропавлівки, Куп’янська та Новоплатонівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе“, – передають у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: ISW: за відмову атакувати бійця РФ прив’язали до дерева, поки довкола літали БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ
Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ
26.11.2025, 08:10
Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося
Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося
26.11.2025, 03:28
Сьогодні 26 листопада 2025 року: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 листопада 2025 року: яке свято та день в історії
26.11.2025, 06:00
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
25.11.2025, 20:31
У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. До чого закликали людей
У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. До чого закликали людей
26.11.2025, 07:44
Новини Харкова – головне 26 листопада: ситуація на фронті
Новини Харкова – головне 26 листопада: ситуація на фронті
26.11.2025, 08:14

Новини за темою:

26.11.2025
ISW: за відмову воювати бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА
25.11.2025
Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі
24.11.2025
Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
21.11.2025
Чи утримують росіяни Куп’янськ? Росіяни скаржаться на фейки РосЗМІ
21.11.2025
Про 12 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – де атакувала РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на різних напрямках Харківської області окупанти намагалися прорватися сім разів.".