Live

ISW: за відмову битися бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА

07:22   26.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: за відмову битися бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, як російське командування карає військових РФ, які відмовляються битися на Південно-Слобожанському напрямку. 

“Український військовий оглядач Юрій Бутусов 25 листопада повідомив, що військовослужбовець російського 82-го мотострілецького полку стверджував, що його командири прив’язали його до дерева на чотири години, поки поруч літали українські безпілотники “Баба Яга” як покарання за відмову воювати у Вовчанську”, – передають аналітики.

Інший російський військовий стверджував, що його товариша по службі відправили в бій з прив’язаною до грудей протитанковою міною. Тим часом проблеми у окупантів є і на Великобурлуцькому напрямку.

“Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з Північним угрупованням військ, скаржився, що командир російського 83-го мотострілецького полку продовжує віддавати накази про коштовну штурмову операцію на виснаження військ поблизу Хатнього”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Експерти констатували, що зараз ситуація на Харківщині стабільна – просування ЗС РФ не зафіксували, але й нових успіхів ЗСУ успіхів не спостерігають.

Читайте також: Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ISW: за відмову битися бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА
ISW: за відмову битися бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА
26.11.2025, 07:22
Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося
Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося
26.11.2025, 03:28
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
25.11.2025, 20:31
Сьогодні 26 листопада 2025 року: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 листопада 2025 року: яке свято та день в історії
26.11.2025, 06:00
Масований удар по Україні, Харків без води – підсумки 25 листопада
Масований удар по Україні, Харків без води – підсумки 25 листопада
25.11.2025, 23:00
У Харкові встановили ультразвукові пристрої: навіщо, чи безпечно для людей
У Харкові встановили ультразвукові пристрої: навіщо, чи безпечно для людей
25.11.2025, 14:43

Новини за темою:

23.11.2025
ISW проаналізував ситуацію в Куп’янську на тлі доповіді Герасимова
22.11.2025
Чи мала армія РФ просування на фронтах Харківщини – інформація ISW
21.11.2025
Чи утримують росіяни Куп’янськ? Росіяни скаржаться на фейки РосЗМІ
20.11.2025
ISW: з вересня РФ втратила у Куп’янську 300 воїнів, а нові не йдуть на штурм
18.11.2025
РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ISW: за відмову битися бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА», то перегляньте більше у розділі на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 07:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, як російське командування карає військових РФ, які відмовляються битися на Південно-Слобожанському напрямку. ".