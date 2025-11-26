ISW: за відмову битися бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, як російське командування карає військових РФ, які відмовляються битися на Південно-Слобожанському напрямку.

“Український військовий оглядач Юрій Бутусов 25 листопада повідомив, що військовослужбовець російського 82-го мотострілецького полку стверджував, що його командири прив’язали його до дерева на чотири години, поки поруч літали українські безпілотники “Баба Яга” як покарання за відмову воювати у Вовчанську”, – передають аналітики.

Інший російський військовий стверджував, що його товариша по службі відправили в бій з прив’язаною до грудей протитанковою міною. Тим часом проблеми у окупантів є і на Великобурлуцькому напрямку.

“Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з Північним угрупованням військ, скаржився, що командир російського 83-го мотострілецького полку продовжує віддавати накази про коштовну штурмову операцію на виснаження військ поблизу Хатнього”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Експерти констатували, що зараз ситуація на Харківщині стабільна – просування ЗС РФ не зафіксували, але й нових успіхів ЗСУ успіхів не спостерігають.