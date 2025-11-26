ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, как российское командование наказывает военных РФ, отказывающихся биться на Южно-Слобожанском направлении.

«Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 25 ноября сообщил, что военнослужащий российского 82-го мотострелкового полка утверждал, что его командиры привязали его к дереву на четыре часа. Яга» как наказание за отказ воевать в Волчанске», – передают аналитики.

Другой российский военный утверждал, что его сослуживца отправили в бой с привязанной к груди противотанковой миной. Тем временем проблемы у оккупантов есть и на Великобурлукском направлении.

«Российский блогер, который, как сообщается, связан с Северной группировкой войск, жаловался, что командир российского 83-го мотострелкового полка продолжает отдавать приказы о дорогостоящей штурмовой операции на истощение войск вблизи Хатнего», – отметили в Институте изучения войны.

Эксперты констатировали, что на данный момент ситуация на Харьковщине стабильная – продвижения ВС РФ не зафиксировали, но и новых успехов ВСУ успехов не наблюдают.