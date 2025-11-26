Live

ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА

07:22   26.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, как российское командование наказывает военных РФ, отказывающихся биться на Южно-Слобожанском направлении. 

«Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 25 ноября сообщил, что военнослужащий российского 82-го мотострелкового полка утверждал, что его командиры привязали его к дереву на четыре часа. Яга» как наказание за отказ воевать в Волчанске», – передают аналитики.

Другой российский военный утверждал, что его сослуживца отправили в бой с привязанной к груди противотанковой миной. Тем временем проблемы у оккупантов есть и на Великобурлукском направлении.

«Российский блогер, который, как сообщается, связан с Северной группировкой войск, жаловался, что командир российского 83-го мотострелкового полка продолжает отдавать приказы о дорогостоящей штурмовой операции на истощение войск вблизи Хатнего», – отметили в Институте изучения войны.

Эксперты констатировали, что на данный момент ситуация на Харьковщине стабильная – продвижения ВС РФ не зафиксировали, но и новых успехов ВСУ успехов не наблюдают.

Читайте также: Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
26.11.2025, 03:28
Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
25.11.2025, 23:00
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
25.11.2025, 21:35
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
25.11.2025, 19:56
Слышали взрывы: были пуски КАБ, «прилеты» в громаде под Харьковом
Слышали взрывы: были пуски КАБ, «прилеты» в громаде под Харьковом
25.11.2025, 14:53
ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА
ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА
26.11.2025, 07:22

Новости по теме:

23.11.2025
ISW проанализировал ситуацию в Купянске на фоне доклада Герасимова о захвате
22.11.2025
Имела ли армия РФ продвижение на фронтах Харьковщины — информация ISW
21.11.2025
Удерживают ли россияне Купянск? Россияне жалуются на фейки РосСМИ
20.11.2025
ISW: с сентября РФ потеряла в Купянске 300 воинов, а новые не идут на штурм
18.11.2025
РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА», то посмотрите больше в разделе на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 07:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, как российское командование наказывает военных РФ, отказывающихся биться на Южно-Слобожанском направлении.  «Украинский военный обозреватель…".