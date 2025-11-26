Live

Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось

Происшествия 03:28   26.11.2025
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось

В Харькове слышали взрывы — около 02:35 и 03:00 26 ноября. «Прилеты» были в пригороде. По информации Синегубова, враг применил ракеты.

Дополнено в 03:28. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что по пригороду Харькова нанесли ракетные удары.

Дополнено в 03:18.  «Взрывы, которые были слышны в городе, раздались за пределами Харькова – в ближайшем пригороде», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

03:05. Тревогу в Харькове объявили в 02:34. Никакой дополнительной информации Воздушные силы ВСУ не сообщали. По данным системы, угроза была из-за беспилотника.

Через полчаса после первого взрыва раздалось еще не менее двух. Мониторинговые каналы предупредили о цели на город.

Читайте также: Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября

Автор: Оксана Горун
